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الدرسي: سلامة حاول خداع العالم بتلميع صورة الميليشيات المسلحة في طرابلس

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر يدرك جيدا أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ليس محايداً ولم يكن يوما محايداً فى التعاطي مع الأطراف الليبية.

الدرسي أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “اليوم السابع” المصرية أمس الاثنين أن كافة التصريحات الصادرة عن المبعوث الأممي إلى ليبيا ومواقفه تثبت صحة ما قاله المشير حفتر بسبب انحياز البعثة.

وأضاف أن سلامة خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي يساوى بين الجيش النظامي والشرعي وميليشيات مناطقية وإجرامية تمتهن الحرابة والابتزاز بمساعدة ميليشيات الإخوان.

واتهم النائب المبعوث الأممي بمحاولة خداع العالم بتلميع صورة الميليشيات المسلحة فى طرابلس وإظهار العاصمة الليبية بمظهر المدينة الحضارية الآمنة والمستقرة بالرغم من الاشتباكات بین الميلیشیات المتصارعة علی المناصب والاعتمادات فی طرابلس.

الدرسي لفت إلى أنه لم يعد أمام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلا تغيير غسان سلامة بعد إعلان أعضاء من مجلس النواب رغبتهم فى تغيير المبعوث الأممي وعدم ثقتهم فيه،منوّهاً إلى موقف قيادة الجيش الضاغط على  غوتيريس لإستبدال مبعوثه الأممي إلى ليبيا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • المبعوث الاممى فى ليبيا وكذلك فى اليمن داعمان للارهاب فلنبحث عن من له فى افسادهما لو عدنا قليلا للوراء سنجد ان قطر افسدت بلاتر وغيره من قيادات كرة القدم بالرشاوى التى دفعتها للحصول على استضافة كاس العالم وبجميع المعايير الرياضية كان هذا مستحيل وما نراه من مبعوثى الامم المتحدة غسان سلامة وغريفتث لو فكريا جيدا فى تبنيهما موقف منحاز للارهابيين فى ليبيا واليمن على عكس رسالة الامم المتحدة وغضهما البصر عما يحدث من انتهاكات صارخة للقوانين الدولية يؤكد بما يدع مجال للشك فى دور قطرى لافساد مبعوثى الامم المتحدة والفلوس مع التيوس تفسد النفوس والمصارى تجعل سلامة فى العلالى ومن اثرياء لبنان وطظ فى القيم والمبادئ امام اغراءات ابن موزه الذى يفسد فى الارض ويسفك الدماء ويستحق ان يفرح به استاذه ابليس الذى اعطاه توكيل نيابة عنه وذهب فى اجازة يستجم فى مثلث برمودة

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