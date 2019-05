«داخلية الوفاق» تُصدر بيانًا بشأن القصف العشوائي الذي تعرضت له منطقة صلاح الدين

المتوسط:

أصدرت وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، بيانًا، بشأن القصف العشوائي الذي تعرضت له منطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس.

وتعرضت ظهر أمس، منطقة صلاح الدين ببلدية عين زارة بالعاصمة الليبية طرابلس، لوابل كثيف من الصواريخ العشوائية المنطلقة من المناطق التي تُسيطر عليها المجموعات المسلحة التابعة لقوات الكرامة، وهو ما تسبب في أضرار بشرية ومادية لعدد لا يقل عن أربع منازل للمواطنين وإصابة مباشرة لمستشفى صلاح الدين المتوقف عن العمل منذ فترة، وذلك حسب بيان وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وتهيب وزارة الداخلية بكافة المواطنين، ممن تطالهم هذه الاعتداءات سواء في أشخاص أو ممتلكاتهم المسارعة في التبليغ عنها لدى أقرب مركز شرطة، الذي عليه الانتقال للموقع ومعاينة آثار الجريمة، وجمع الأدلة الأخرى وتبليغ النيابة العامة المختصة.

وتشيد وزارة الداخلية، بجهود رجال هيئة السلامة الوطنية وطواقم الإسعاف والأطباء على الجهود المبذولة في سبيل التخفيف من حدة الآثار الناجمة عن هذه الجرائم.

