غسان سلامة يبدي مخاوفه من أن تصبح ليبيا ساحة لتوافد الإرهابيين

أبدى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، مخاوفه الحقيقية من أن تصبح ليبيا مجددا ساحة لتوافد العناصر والجماعات المتطرفة.

وأوضحت البعثة عبر مكتبها الإعلامي، أن سلامة أكد ذلك من مختلف المنابر وفي الجلسات المغلقة والعلنية، مشيرة إلى أنه لا صحة لما نشر من تضليل إعلامي بهذا الصددـ، دون أن تحدد ماهية هذا التضليل.

وفي سؤال وجهته صحيفة المرصد إلى المبعوث الأممي، غسان سلامة، عن طبيعة التضليل الذي تحدث عنه المكتب الإعلامي للبعثة، تعهد سلامة بالتنبيه في المستقبل عما ينشر عبر مكتبه الإعلامي، موضحا أنه تلقى استفسارا محددا من مكتبه الإعلامي عن صحة ما نسبه له المجربي في جلسة مغلقة لمجلس الأمن.

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