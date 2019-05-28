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نجاة الشيخ حسين الصغير من محاولة اغتيال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجا منسق الزوايا ومشيخة الطرق الصوفية فرع طبرق الشيخ حسين الصغير من محاولة اغتيال تمت بواسطة سلاح أبيض.

وأوضح المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية في ليبيا في بيان له أن الشيخ الصغير عندما كان عائدا من صلاة التراويح، أقدم أحد المجرمين المتشددين على التربص به ثم قام بطعنه بسكين في بطنه عدة طعنات ثم ولى هاربا غير أن الشرطة لاحقته وتمكنت من القبض عليه.

وذكر البيان أنه وبعد إجراء التحقيقات الجنائية اعترف المجرم بأنه قام بفعلته لأنه يكره التصوف والصوفية ويعتبرهم أهل بدعة وضلال لذلك أراد قتله ليخلص المجتمع من شر الصوفية حسب البيان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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