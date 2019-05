وزير «مواصلات الوفاق» يتفقد المقر المؤقت لمركز الأرصاد الجوية بمطار معيتيقة

المتوسط:

قام وزير المواصلات لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، الموافق 28 مايو 2019 بزيارة للمقر البديل المؤقت للمركز الوطني للأرصاد الجوية في مطار معيتيقة، والاطلاع على المجهودات التي بدلت لتجهيز المقر وسير العمل بالصورة التي تضمن تدفق وإرسال المعلومات ومخرجات المركز لكل القطاعات والمستفيدين.

وفي ختام جولته، قام الوزير، بزيارة مقر العمليات ومكتب تلقين الأرصاد الجوية بالمطار حيث أعطى تعليماته باتخاذ كل التدابير اللازمة للانتقال من المقر الحالي بسبب تهالكه.

