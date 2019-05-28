اخبار ليبيا الان

محال الألعاب.. فُسحة فرح ليبية مُتواضعة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

إلى جانب محلات الملابس يأتي الدور هذه الأيام على محال الألعاب التي تشهد إقبالا متواضعا في مدينة طبرق بسبب قلة السيولة في مشهد لطالما اقترن بقرب العيد، إذ تزينت المدينة كغيرها من المدن الليبية بمحال الألعاب.

لكن أزمة السيولة التي أثرت على جميع مناسبات الليبيين جعلت الإقبال على محال الألعاب أيضاً متواضعا بالرغم من انخفاض أسعارها بحسب مايقول أصحاب المحلات.

ويحاول التجار في هذه الفترة توفير ما يلزم وبأسعار مناسبة من الألعاب الموسمية خاصة المتعلقة بفصل الصيف كالدراجات والأحواض المائية وأصناف مختلفة من الألعاب التي جذبت ناظر الأطفال الذين أتاح لهم أولياء أمورهم فرصة اختيار ما يحتاجونه منها.

ومع الأزمات التي تعيشها ليبيا إلا أن المواطن يحاول جاهدا أن يصنع السعادة له ولأطفال خاصة في أيام العيد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك