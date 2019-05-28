محال الألعاب.. فُسحة فرح ليبية مُتواضعة

إلى جانب محلات الملابس يأتي الدور هذه الأيام على محال الألعاب التي تشهد إقبالا متواضعا في مدينة طبرق بسبب قلة السيولة في مشهد لطالما اقترن بقرب العيد، إذ تزينت المدينة كغيرها من المدن الليبية بمحال الألعاب.

لكن أزمة السيولة التي أثرت على جميع مناسبات الليبيين جعلت الإقبال على محال الألعاب أيضاً متواضعا بالرغم من انخفاض أسعارها بحسب مايقول أصحاب المحلات.

ويحاول التجار في هذه الفترة توفير ما يلزم وبأسعار مناسبة من الألعاب الموسمية خاصة المتعلقة بفصل الصيف كالدراجات والأحواض المائية وأصناف مختلفة من الألعاب التي جذبت ناظر الأطفال الذين أتاح لهم أولياء أمورهم فرصة اختيار ما يحتاجونه منها.

ومع الأزمات التي تعيشها ليبيا إلا أن المواطن يحاول جاهدا أن يصنع السعادة له ولأطفال خاصة في أيام العيد.

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