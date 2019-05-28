المجبري : الجيش يقترب من “قلب طرابلس”

أكد سراج المجبري معاون رئيس الأركان العامة بالجيش الوطني تحقيق قوات الجيش تقدمات ميدانية في منطقة صلاح الدين القريبة من مركز العاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس” عن المجبري تأكيده أن هذه التقدمات هي في المنطقة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة طرابلس.

بدورهما أكد اثنان من سكان العاصمة طرابلس رفضا الإفصاح عن هويتهما حفاظا على أمنهما وسلامتهما أن المعارك الضارية استعرت على طول الطريق الاستراتيجية الرابطة بين العاصمة طرابلس ومطارها العالمي المتوقف عن العمل منذ العام 2014.

يشار إلى أن معركة العاصمة طرابلس بدأت في الـ4 من أبريل بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي والتي أوقعت بحسب منظمة الصحة العالمية حتى الـ26 من مايو الجاري 562 قتيلا، و3417 جريحا بينهم 146 مدنيا في وقت نزح بسببها نحو 82 ألفا من السكان.

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