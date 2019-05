قريبًا.. الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع تطوير مستشفى الجلاء للحوادث بـ بنغازي

المتوسط:

قام المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي بمتابعة أعمال مشروع صيانة وتطوير أجنحة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث حيث تصل مدة العقد عشرة أشهر.

ويحتوي قسم العمليات والطوارئ العامة على 4 غرف عمليات كبيرة وغرفة عمليات صغيرة، كما يحتوي القسم عدد (2 ) استراحة أطباء، ويحتوي على غرفة رئيسية لتمريض وحجرة للتعقيم ومخزن للأدوية هذا، وسيتم توريد أثاث للقسم خلال الأيام القليله القادمة.

