المنصوري يتهم الوفاق بقصف المدنيين

كشف آمر محور عين زارة جنوب طرابلس اللواء فوزي المنصوري، عن غارات جوية استهدفت مواقع مدنية في ضواحي العاصمة طرابلس، مُؤكداً أن الطائرات التي شنّتها تتبع المجموعات المُسلحة المُوالية لحكومة الوفاق.

ونفى المنصوري في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” أن تكون قوات الجيش الوطني قد تراجعت عن مواقعها التي تُسيطر عليها في ضواحي العاصمة، مُنوّهاً بأن مثل هذه الأخبار التي تتداولها المنصات الإعلامية المُوالية للإخوان ما هي إلا مُجرد شائعات الغرض منها تضليل الصورة الحقيقية لعزيمة الجيش وتقدّمه.

كما نقلت “الاتحاد” عن مصادر وصفتها بـ”الميدانية”، أن القصف الذي تعرضت له منطقة مشروع الهضبة أمس الاثنين، كان بصواريخ نوع “جراد” وخرجت من مواقع المجموعات المُسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

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