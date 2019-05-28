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المنصوري يتهم الوفاق بقصف المدنيين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف آمر محور عين زارة جنوب طرابلس اللواء فوزي المنصوري، عن غارات جوية استهدفت مواقع مدنية في ضواحي العاصمة طرابلس، مُؤكداً أن الطائرات التي شنّتها تتبع المجموعات المُسلحة المُوالية لحكومة الوفاق.

ونفى المنصوري في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” أن تكون قوات الجيش الوطني قد تراجعت عن مواقعها التي تُسيطر عليها في ضواحي العاصمة، مُنوّهاً بأن مثل هذه الأخبار التي تتداولها المنصات الإعلامية المُوالية للإخوان ما هي إلا مُجرد شائعات الغرض منها تضليل الصورة الحقيقية لعزيمة الجيش وتقدّمه.

كما نقلت “الاتحاد” عن مصادر وصفتها بـ”الميدانية”، أن القصف الذي تعرضت له منطقة مشروع الهضبة أمس الاثنين، كان بصواريخ نوع “جراد” وخرجت من مواقع المجموعات المُسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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