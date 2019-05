المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، بأنه نتيجة لجهود فنيي ومهندسي دائرة توزيع عين زارة بالتنسيق مع مشغلي الدائرة تم تشغيل محطة شركة النظم جهد 11/0.4 ك.ف، وعودة التيار الكهربائي لمقر الشركة والمنطقة التي تتغذى منها.

وكان قد تمَّ صيانة خط المنارة – بن غشير جهد 30 ك.ف، وعودة التغذية الكهربائية لمنطقتي المنارة والسجاد.

