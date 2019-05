المتوسط:

التقي وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور، سعد عقوب، خلال اجتماع موسع عقده بقاعة الاجتماعات بمقر ادارة الخدمات الصحية البيضاء مع مدراء إدارات الخدمات الصحية بالبلديات بحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي لمراجعة ما تم تنفيذه في برنامج طبيب الأسرة واستكمال تنفيذ خطة عام 2019 للرعاية الصحية الأولية، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره مدراء الإدارات والمكاتب بديون وزارة الصحة.

وتمَّ مناقشة جملة من المواضيع كان أهمها ما تم تخصصيه من قبل وزارة الصحة لعام 2019 في الباب الثاني وميزانية التحسين والتطوير وآليه أوجه صرفها علي تطوير الخدمة ووضع الخطط الكفيلة لتنفيذها وفقا للاستراتيجية ورؤية وأهداف الوزارة.

وشدد عقوب خلال الاجتماع علي الدور المناط بمدراء الخدمات الصحية مسؤلي الرعاية الصحية الأولية بالمناطق والبلديات في تنفيذ سياسة الوزارة الرامية إلى توسيع نطاق التغطية الطبية الأساسية من خلال عدة تدابير، منها تنفيذ الخطة الاستراتيجية، فضلا عن تعزيز الخدمات الصحية الأولية من خلال متابعة تطوير العمل بالمرافق الصحة الأولية بهدف تحسين الاستقبال والتكفل الملائم بمستعملي هذه الخدمات.

The post اجتماع وزير «صحة المؤقتة» مع مديري الخدمات الصحية بالبلديات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية