تحركات جوية فرنسية قبالة ليبيا

غادرت الطائرة العسكرية بوينغ “سي- 135 فرانس 472” التابعة لسلاح الجو الفرنسي قاعدة “آيسترز الجوية” صباح الثلاثاء لتنفيذ مهمة خارجية للتزويد بالوقود.

وأشار تقرير مقتضب صادر عن موقع “إيتا مل رادار” المعني بمتابعة الحركة الجوية فوق إيطاليا والبحر الأبيض المتوسط إلى أن مهمة الطائرة التي انطلقت من القاعدة الجوية الواقعة في جنوبي فرنسا ستكون في مركز المتوسط قبالة سواحل العاصمة الليبية طرابلس.

وأضاف التقرير أن الطائرة العسكرية الفرنسية ستنفذ مهمتها الأولى قبالة جنوبي فرنسا ومن ثم تنفذ مهمة مماثلة قبالة ليبيا مؤكدا أن هذا الأمر يطرح تساؤلات بشأن كونها ليست لوحدها وأنها تحلق مع طائرات فرنسية أخرى من طراز “ميراج 2000” انطلاقا من قاعدة “أورانج” الجوية.

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