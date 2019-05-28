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باشاآغا يبحث مع شكشك آلية تطوير قاعدة البيانات وحصر القوة العاملة الفاعلة

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ناقش عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الاثنين مع رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك عدد من المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

اللقاء الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة بحث وفقاً للمكتب الإعلامي لداخلية الوفاق آلية تطوير قاعدة البيانات وحصر القوة الفاعلة والفعلية وما ترتب عليه من مزايا وحقوق للقوة الفاعلة التي تعمل بمهنية واجتهاد بالعمل في ظل الظروف الراهنة.

وتطرق المجتمعون خلال اللقاء إلى عدد من الملفات الهامة التي تدخل في إهتمام وزارة الداخلية دون الافصاح عنها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ياويلك يابشاغا ولى نعمتك امير قطر وصل الى مكة منذ قليل و قبل يومين من موعد القمة تخيل لو اعلن توبته وتوقف عن دعمكم واعلن الاخوان جماعة ارهابية وضغط على اردوجان لتسليم المجرمين مقابل كام دوﻻر افبد واضح ان الظروف كلها ضدكم فالسعودية داعم رئيسى للجيش الوطنى

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