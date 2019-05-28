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من اللجوء إلى النزوح.. معركة طرابلس تؤرق الليبيين والأجانب على حد سواء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

لم تحسم المعارك الدائرة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس بعد، الوضع الراهن دفع عشرات الآلاف من المدنيين إلى مغادرة منازلهم الواقعة في مناطق الاشتباكات، حالة نزوح لم تقتصر على الليبيين فقط، بل شملت آلاف اللاجئين الأجانب.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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