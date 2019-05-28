هدية: سلامة تغاضى في إحاطته الأخيرة عن سيطرة الميليشيات على المؤسسات في طرابلس

ليبيا – قال عضو مجلس النواب زايد هدية إن إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة أصابت الشارع بحالة إحباط،موضحاً أن الأخير يعي أن الميليشيات المسلحة تسيطر على مقدرات الدولة بطرابلس وتستخدم المال في الفوضى الخلاقة ودعم التنظيمات المتطرفة.

هدية أشار في تصريح لصحيفة “اليوم السابع” المصرية أمس الاثنين إلى أن إحاطة سلامة لا تحاكى الواقع لعدم إدانته لإقحام المهاجرين غير الشرعيين في معركة طرابلس لدعم الميليشيات المسلحة،لافتاً إلى أن ميليشيات حكومة الوفاق تتلاعب بمصير المهاجرين غير الشرعيين وتستعين بهم فى محاور القتال.

وأكد النائب أن أحد العسكريين الداعمين لحكومة الوفاق في طرابلس وهو أسامة جويلى يحاول ضم المهاجرين غير الشرعيين لاستخدامهم كمقاتلين فى طرابلس ولنقل الذخائر،مشيراً إلى أن عناصر داعش يدخلون إلى طرابلس تحت غطاء الهجرة غير الشرعية.

عضو مجلس النواب أعرب عن دهشته من تغاضى المبعوث الأممي إلى ليبيا عن جرائم الميليشيات المسلحة وسيطرتها على مؤسسات الدولة في طرابلس.

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