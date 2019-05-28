الطقس يشهد اعتدالا في درجات الحرارة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق

طرابلس-العنوان

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر أغلب مناطق شمال ليبيا بأجواء معتدلة، مع احتمال سقوط أمطار على بعض مناطق الشرق والوسط وبعض مناطق الجنوب.

حيث ستكون السماء في مناطق رأس أجدير حتى رأس لانوف وسهل الجفارة وجبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على سرت وأبونجيم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (25- 30)مْ وتسجل ارتفاعًا بسيطًا يوم الغد.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومرادة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة قد تصحبها سحب رعدية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (26-30)مْ بينما تكون ما بين (36-40)مْ على جالو والجغبوب ولا تتجاوز (25) مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وفي الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة ستكون السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، تصحبها سحب رعدية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (34- 39) مْ ولا تتجاوز يوم الغد (31) مْ على مناطق الجفرة.

أما في الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق السرير وتازربو مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (41- 44)مْ.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية