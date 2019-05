عودة التيار الكهربائي لمناطق بن غشير والمنارة

المتوسط:

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأنه نتيجة للاشتباكات المسلحة بجنوب العاصمة طرابلس انفصل ( كابل ) خط المطار جهد 30 ك، مما تسبب في فصل خطوط جنوب الآجر “1و2” وفقد التغذية الكهربائية عن مناطق بن غشير والمنارة والسجاد.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، إلى أنه نتيجة للجهود المتواصلة التي بذلت من قبل فرق الصيانة التابعة لإدارة صيانة الجهد المتوسط تم إصلاح وترجيع خطوط جنوب الآجر “1و2” من الطرفين وعودة التيار الكهربائي للمناطق المذكورة، عدا خط المطار، حيث أفادت إدارة صيانة الجهد المتوسط بجاهزيتها لصيانة الخط إلا أن الفرق الفنية التابع لها لم تتمكن من الدخول إلى محطة المطار لمعرفة أسباب الفصل بسبب الأوضاع الأمنية.

