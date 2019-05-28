السويحلي لـ وليامز: حكومة الوفاق ملتزمة بدحر المعتدين على طرابلس وإجتثاث مشروعهم بالكامل

ليبيا – إلتقى عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن السويحلي أمس الاثنين نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليامز في منزله بالعاصمة طرابلس.

السويحلي أكد خلال اللقاء وفقاً لما نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” على موقف حكومة الوفاق الملتزم بأولوية دحر من وصفهم بـ”المُعتدين على طرابلس” (القوات المسلحة الليبية) وإجتثاث مشروعهم بالكامل ، مشدداً على أنّ نجاح العملية السياسية بأسس جديدة مرهون تماما بتحقيق ذلك.

وأضاف السويحلي:” كما سلطت الضوء على التركيبة الميليشاوية والدينية المتطرفة لمُسلحي حفتر” حسب زعمه.

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