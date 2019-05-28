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السويحلي لـ وليامز: حكومة الوفاق ملتزمة بدحر المعتدين على طرابلس وإجتثاث مشروعهم بالكامل

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إلتقى عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012  عبد الرحمن السويحلي أمس الاثنين نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني ويليامز في منزله بالعاصمة طرابلس.

جانب من اجتماع السويحلي مع نائبة المبعوث الاممي

 

السويحلي أكد خلال اللقاء وفقاً لما نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” على موقف حكومة الوفاق الملتزم بأولوية دحر من وصفهم بـ”المُعتدين على طرابلس” (القوات المسلحة الليبية) وإجتثاث مشروعهم بالكامل ، مشدداً  على أنّ نجاح العملية السياسية بأسس جديدة مرهون تماما بتحقيق ذلك.

وأضاف السويحلي:” كما سلطت الضوء على التركيبة الميليشاوية والدينية المتطرفة لمُسلحي حفتر” حسب زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • دائما الاخوان المفسين يعيشون بعيدا عن الواقع فلا يستطيع اى عميل خاين لوطنه ان يواجه جيش وطنى مدعوم من الشعب الليبى فى مواجهة مليشيات ارهابية نهايتها محتومة اما مشروع الاخوان المفلسين فهو المحكوم عليه بالفشل بدليل مانراه من رد حاسم عاى فايز السراق فى كل مكان يذهب اليه ان الاولية لمحاربة الارهاب وابعاد الارهابيين عن القتال وهو ضوء اخضر للجيش الليبى ليقوم بتصفتهم دون سقف زمنى انظر ايها الخروف الى ولى نعمتك امير الارهاب فى قطر يصل الى مكة قبل يومين من اجتماعى القمة العربية والخليجية واذا كنتم تتهمون السعودية باعطاء الضوء الاخضر للجيش الليبى لتحرير طرابلس فان من دعم مليشياتهم الارهابية فى السعودية لاول مرة منذ المقاطعة العربية فمن يمولكم اذا تخلى عن الارهاب امير الارهاب ايامكم هباب

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