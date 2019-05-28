الربيعي يظهر مجددا مع قوات الوفاق في الحرب ضد الجيش

نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر الإرهابي عادل الربيعي وهو يشارك القتال في صفوف قوات الوفاق ضد الجيش في معركته لتحرير العاصمة، بعد أن أشيع مقتله قبل عامين.

الربيعي هو أحد عناصر تنظيم أنصار الشريعة المتحالف مع مجلس شورى بنغازي، ومتهم في العديد من جرائم الاغتيال رفقة أخوته وأبناء عمه خاصة في منطقة رأس عبيدة والسلماني وشارع عشرين .

وشارك الربيعي في معارك رأس عبيدة عام ألفين وثلاثة عشر ضد القوات الخاصة، بالإضافة إلى مشاركته في القتال ضد القوات المسلحة في محور وسط البلاد قبل أن يتعرض لإصابة طفيفة في يده اليسرى عام ألفين وسبعة عشر، حيث انتقل بعدها إلى مدينة مصراتة.

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