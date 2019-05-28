البحث الجنائي بالمرج يقبض على عصابة تمتهن السرقة خلال شهر رمضان

تمكن جهاز البحث الجنائي المرج من القبض على تشكيل عصابي، مكون من ثلاثة أشخاص، يقومون بسرقة المركبات الآلية خلال شهر رمضان.

وبين رئيس الجهاز، الرائد عبدالباسط بو ناجية، في تصريح لقناتنا أن أفراد التحريات تمكنوا من تحديد وجهة التشكيل، ليتم التعميم عنهم والقبض عليهم بالتعاون مع مديرية أمن شحات، وبعد التحقيق معهم تبين أن أحد أفراد التشكيل متورط في اثنتين وعشرين قضية سرقة مماثلة .

من جانبه أكد مدير أمن المرج، العميد سالم ماضي، أن لدى المديرية خلال هذا العام أربعة وتسعين قضية لم تسجل أي منها ضد مجهول، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى تمكن التحريات التابعة لجهاز البحث الجنائي من القبض على أربعة وعشرين مطلوبا للعدالة.

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