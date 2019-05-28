غنيمة طريفة للجيش الوطني الليبي

وغنم الجيش الوطني الليبي دبابة “تي-55” خلال المعارك في العاصمة الليبية. ووفق سبوتنيك نقلا عن موقع إخباري روسي فإن عناصر الجيش الوطني الليبي حصلوا على غنيمة طريفة لأن الدبابة التي غنموها خالية من المدفع.

والأغلب ظنا أن مدفع الدبابة دُمر في انفجار وقع في ماسورته التي كانت قد أكملت مدة عملها. ومن المتوقع أن يتمكن الجيش الوطني الليبي في وقت قريب من إصلاح الدمار الذي أصاب مدفع الدبابة.

وحسب معلومات الموقع، فإن دبابات “تي-55” تشكل غالبية دبابات الطرفين المتنازعين في ليبيا الآن.

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