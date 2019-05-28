صحة المؤقتة تبحث استكمال تنفيذ خطة الرعاية الصحية الأولية

التقي وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، مع مدراء إدارات الخدمات الصحية بالبلديات بحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية نوري الورفلي لمراجعة ما تم تنفيذه في برنامج طبيب الأسرة واستكمال تنفيذ خطة عام 2019 للرعاية الصحية الأولية.

وتم خلال اللقاء مناقشة جملة من المواضيع كان أهمها ما تم تخصصية من قبل وزارة الصحة لعام 2019 في الباب الثاني وميزانية التحسين والتطوير واليه أوجه صرفها علي تطوير الخدمة ووضع الخطط الكفيلة لتنفيذها وفقا الاستراتيجية ورؤيه واهداف الوزارة، حيث شدد عقوب خلال اللقاء علي الدور المناط بمدراء الخدمات الصحية مسؤلي الرعاية الصحية الأولية بالمناطق والبلديات في تنفيذ سياسة الوزارة الرامية إلى توسيع نطاق التغطية الطبية الأساسية من خلال عدة تدابير، منها تنفيذ الخطه الاستراتيجية فضلا عن تعزيز الخدمات الصحية الأولية من خلال متابعة تطوير العمل بالمرافق الصحة الأولية بهدف تحسين الاستقبال والتكفل الملائم بمستعملي هذه الخدمات.

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