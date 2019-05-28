الاحتفاء بالذكرى السادسة لرحيل الشهيد مفتاح بوزيد

أقيمت بقاعة النوران بمدينة بنغازي، احتفالية تأبين للصحفي مفتاح بوزيد، بمناسبة الذكرى السادسة لرحيله، بحضور رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، جمعة الفاخري، وعدد من الإعلاميين والصحفيين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وتخلل حفل التأبين إعلان الفائزين بجائزة الشهيد مفتاح بوزيد في دورتها الثالثة، إلى جانب بعض الكلمات التي ثمنت دور الفقيد في مواجهة الإرهاب، ونضاله الوطني لإيضاح الحقيقة خاصة في تلك الفترة التي عاشتها مدينة بنغازي، وفقدت على إثرها عشرات الإعلاميين والصحفيين والعسكريين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا