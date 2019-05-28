المحجوب:لن نتراجع عن دخول طرابلس

قال المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني العميد خالد المحجوب، إن الجيش الليبي لن يتراجع عن أي موقف له في حربه ضد الجماعات الإسلامية ودخوله للعاصمة طرابلس.

وأضاف المحجوب في إيضاح مسجل نشره المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن هناك غرفا مخصصة للحرب النفسية، تصرف عليها أموال طائلة، من خزينة الدولة،مؤكدا أن الإخوان حاولوا مع بداية الجلسة الأولى لمجلس الأمن، حول الأوضاع في طرابلس، إثارة الرأي العام، بعد إطلاق جماعات تابعة لها للقذائف العشوائية في منطقة أبوسليم، مشيرا أنهم حاولوا أيضا في الجلسة الثانية لمجلس الأمن، في قفلهم لصمامات المياه، وأن الأدلة أثبتت بعد ذلك، أن عملية القفل كان وراءها حكومة الوفاق.

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