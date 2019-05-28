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الجيش الوطني يستولي على “تي 55” قرب طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن الجيش الوطني من الاستيلاء على دبابة روسية من طراز “تي 55” تابعة لقوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق خلال المعارك قرب العاصمة طرابلس.

وأشارت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية إلى أن الدبابة من دون مدفع مرجحة تدميره في تفجير وقع في ماسورته بعد أن انتهى عمرها الافتراضي.

وتوقعت الوكالة قرب نجاح الجيش الوطني في إصلاح الدمار الذي أصاب هذه الدبابة التي تشكل هي ونظيراتها قوام الدبابات التابعة للجيش الوطني وقوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وتأتي هذه التطورات العسكرية في وقت تواصل فيه قوات الجيش الوطني تحقيقها تقدمات ميدانية جديدة تقربها من مركز العاصمة طرابلس على حساب القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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