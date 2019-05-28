الجيش الوطني يستولي على “تي 55” قرب طرابلس

تمكن الجيش الوطني من الاستيلاء على دبابة روسية من طراز “تي 55” تابعة لقوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق خلال المعارك قرب العاصمة طرابلس.

وأشارت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية إلى أن الدبابة من دون مدفع مرجحة تدميره في تفجير وقع في ماسورته بعد أن انتهى عمرها الافتراضي.

وتوقعت الوكالة قرب نجاح الجيش الوطني في إصلاح الدمار الذي أصاب هذه الدبابة التي تشكل هي ونظيراتها قوام الدبابات التابعة للجيش الوطني وقوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وتأتي هذه التطورات العسكرية في وقت تواصل فيه قوات الجيش

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