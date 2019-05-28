تنظيم أولى مباريات لعبة الركبي بنادي التعاون

أقيمت في نادي التعاون الرياضي بمدينة اجدابيا، أولى مباريات لعبة الركبي، وذلك بمشاركة لاعبي أكاديمية التعاون للناشئين.

وجاء تنظيم هذه اللعبة في إطار دور جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع اجدابيا، في دعم الأنشطة الترفيهية الرمضانية، وبالتعاون مع مشروع ركبي ألفين وثمانية عشر بمدينة بنغازي، حيث يعد هذا الحدث الرياضي الأول لهذه اللعبة، ويأتي ضمن فعاليات مهرجان هلال رمضان ألفين وتسعة عشر، تحت شعار : الرياضة من أجل السلام، الذي تشرف عليه الجمعية، ويهدف إلى التعريف بهذه اللعبة وأساسياتها، واللوائح المنظمة لها، والعمل على انتشارها على نطاق أوسع.

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