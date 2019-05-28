ابسيط: الجيش غنم آليات من قوات الوفاق جنوب طرابلس

وصف آمر الكتيبة 192 النقيب محمد ابسيط أوضاع قوات الجيش الوطني التي تُقاتل في ضواحي طرابلس بـ”المُمتازة”، مُؤكداً أنها نجحت في اغتنام 3 آليات عسكرية كانت بحوزة قوات الوفاق جنوب طرابلس.

وأكد ابسيط في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن قوات الجيش الوطني المتمركزة في ضواحي طرابلس تنتظر تعليمات القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر لاقتحام جنوب غربي العاصمة.

وكان معاون رئيس الأركان العامة بالجيش الوطني، سراج المجبري، قد أكد تحقيق قوات الجيش تقدمات ميدانية في منطقة صلاح الدين القريبة من مركز العاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس” عن المجبري تأكيده أن هذه التقدمات هي في المنطقة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة طرابلس.

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