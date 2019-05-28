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ابسيط: الجيش غنم آليات من قوات الوفاق جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف آمر الكتيبة 192 النقيب محمد ابسيط أوضاع قوات الجيش الوطني التي تُقاتل في ضواحي طرابلس بـ”المُمتازة”، مُؤكداً أنها نجحت في اغتنام 3 آليات عسكرية كانت بحوزة قوات الوفاق جنوب طرابلس.

وأكد ابسيط في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن قوات الجيش الوطني المتمركزة في ضواحي طرابلس تنتظر تعليمات القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر لاقتحام جنوب غربي العاصمة.

وكان معاون رئيس الأركان العامة بالجيش الوطني، سراج المجبري، قد أكد تحقيق قوات الجيش تقدمات ميدانية في منطقة صلاح الدين القريبة من مركز العاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس” عن المجبري تأكيده أن هذه التقدمات هي في المنطقة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة طرابلس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ربنا ينصركم على شر خلق الله من المليشيات الارهابية العميلة للخارج والخائنة للوطن وبشائر النصر تلوح فى الافق ليحتفل شعب طرابلس بعيد التحرير مع عيدالفطر مع حفتر فى ميدان الشهداء بمشيئة الله

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