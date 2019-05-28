المقري يطالب هذه الجهات بإيقاف التعامل مع حكومة الوفاق

علق الناشط السياسي عبد الله ميلاد المقري، على ما ورد مؤخرا في إفادة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة بشأن نقل إرهابيين من سوريا إلى ليبيا للقتال ضد القوات المسلحة الليبية.

وقال المقري في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن هذا الأمر تجاوز كل الخطوط الوطنية الحمراء، من قبل فائز السراج، ووزير داخليته باشاغا، وأصبح هذا الأمر الخطير له أبعاده الدولية، يمثل انتقالا خطيرا في الارتماء، في قبضة الميليشيات الإجرامية، التي ثبت مقتل بعض عناصرها في معارك طرابلس الأخيرة مع القوات المسلحة العربية الليبية، والمطلوبة دوليا إلى حد الاصطفاف معها، في ارتكاب جريمة ضد الوطن، وضد القوات المسلحة، وضد الشعب الليبي، ذات صبغة ارهابية”.

وأضاف المقري، “يتطلب من المدعي العام، والأجهزة الأمنية والرقابية، أن تتخذ جل الاجراءات القانونية للتحقيق مع هذه السلطة ومن يلتقي بالإسناد والدعم لعناصر هذه الجريمة الكبرى ويصبح من حق الشعب الليبي مطالبة المجتمع الدولي بعدم استمرار الاعتراف بهذه السلطة المنتهية ولايتها، كما يطلب من الأمم المتحدة هي الأخرى، بإيقاف التعامل مع ما حكومة التوافق”.

وناشد المقري، الجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، بالقيام بنفس فك الارتباط مع المجلس الرئاسي، متوجها إلى مجلس الأمن بضرورة تجريم حكومة الوفاق لاختراقها لقرارات المجلس بشأن تزويد الميليشيات الارهـابية بالسلاح المستجلب من تركيا.

كما ناشد، المقري في ختام تصريحه، لجنة العقوبات المكلفة بمتابعة اختراق القرارات الأممية من قبل هذه الحكومة، والتي أصبحت في موضع الاتهام، بدعم الاٍرهاب مع توفر كل الادلة على ذلك، وبشكل مفضوح، وذلك بحسب تعبيره.

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