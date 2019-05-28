العامة للدعم المركزي في جولة أمنية بشوارع طرابلس

قام مـدير الإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق محمد فـتح الله، رفـقة عـدد مـن الـضباط بـالإدارة، أمس الاثنين، بـجولة أمـنية داخـل العاصمة طـرابلس لمتابعة سـير الـعمل الأمـني بـالـدوريات والـتمركـزات الأمـنية والـجهود الـتي تـبذلها الأجـهزة الأمـنية فـي حـفظ الأمـن داخـل الـعاصمة.

وأكد فتح الله خلال الجولة، عـلى ضـرورة الـضبط والـربط والـتعاون بـين الأجـهزة الأمـنية لـحفظ الأمـن والإسـتقرار والـمحافظة عـلى الـممتلكات الـعامة والـخاصة والـمجاهرة بـالأمـن والـسهر عـلى راحـة الـمواطنين، مـثمناً الـجـهود الـتي تـبذلها الأجـهزة الأمـنية فـي فـرض الأمـن والاسـتقرار وأداء الـواجب الـوطني عـلى أكـمل وجـه.

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