مهندسو عين زارة يشغلون محطة «النظم» بطرابلس ويعيدون الكهرباء إلى المنطقة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، تشغيل محطة شركة النظم بطرابلس، وإعادة الخدمة إلى مقر الشركة والمنطقة التي تتغذى منها.

وقالت شركة الكهرباء، في بيان مقتضب، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه نتيجة لجهود فنيي ومهندسي دائرة توزيع عين زارة بالتنسيق مع مشغلي الدائرة، تم تشغيل محطة شركة النظم جهد 11/0.4 ك.ف وإرجاع التيار الكهربائي لمقر الشركة والمنطقة التي تتغذى منها.

وتسببت الاشتباكات الجارية جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي، في إلحاق أضرار وخسائر ضخمة بالشبكة العامة للكهرباء، وأدت إلى انقطاع التيار عن مناطق عديدة جنوب العاصمة.

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