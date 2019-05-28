الكهرباء: الأوضاع الأمنية تعيق عمل فرق الصيانة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، فقد التغذية الكهربائية عن مناطق بن غشير والمنارة والسجاد بسبب الاشتباكات المسلحة بجنوب العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للشركة، أنه نتيجة الاشتباكات المسلحة انفصل ( كابل ) خط المطار جهد 30 ك. ف مما تسبب في فصل خطوط جنوب الآجر “1و2” وفقد التغذية الكهربائية عن مناطق بن غشير والمنارة والسجاد، لافتة إلى أن فرق الصيانة التابعة لإدارة صيانة الجهد المتوسط تمكنت من إصلاح وترجيع خطوط جنوب الآجر “1و2” من الطرفين وارجاع التيار الكهربائي للمناطق المذكورة، عدا خط المطار حيث أفادت إدارة صيانة الجهد المتوسط بجاهزيتها لصيانة الخط إلا أن الفرق الفنية التابع لها لم تتمكن من الدخول إلى محطة المطار لمعرفة أسباب الفصل بسبب الأوضاع الأمنية.

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