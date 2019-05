قيادي بالجيش: رصدنا جنود وضباط أتراك في صفوف الجماعات المسلحة

أكد مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش، خليفة العبيدي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش رصد وجود جنود وضباط استخبارات من تركيا يقومون بتدريب الجماعات المسلحة ويقاتلون في صفوفهم بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال العبيدي في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” إن “غرفة عمليات تحرير طرابلس التابعة لقيادة الجيش الليبي قد رصدت جنود وضباط استخبارات وضباط لعمليات عسكرية من دولة تركيا متواجدون بمحاور القتال في العاصمة طرابلس”.

وأضاف العبيدي، أن “هؤلاء الجنود الأتراك يقاتلون في صفوف المليشيات المسلحة وهم من يقودون تلك المليشيات بطرابلس”.

وأضاف أن “ضباط أتراك يقومون بتدريب المليشيات المسلحة على استخدام الأسلحة التي وصلت إليهم عن طريق أكثر من شحنة قادمة من تركيا”.

وذكر العبيدي أن “الجيش الوطني الليبي مكون من كل المدن والقري الليبية ومن جميع القبائل وقد جمعتهم المؤسسة العسكرية من أجل استرجاع ليبيا من قبضة الجماعات المسلحة والمجموعات المتطرفة”.

