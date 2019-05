برلماني: “الجويلي” يضم المهاجرين غير الشرعيين في صفوف الجماعات المسلحة

قال عضو مجلس النواب النائب زايد هدية إن المبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة أصابت الشارع يدرك أن المليشيات المسلحة تسيطر على مقدرات الدولة في العاصمة طرابلس وتستخدم المال في الفوضى الخلاقة ودعم التنظيمات المتطرفة.

وأضاف هدية، في تصريحات له، أن “مليشيات حكومة الوفاق تتلاعب بمصير المهاجرين غير الشرعيين وتستعين بهم في محاور القتال”.

وأكد النائب زايد هدية أن أحد العسكريين الداعمين لحكومة الوفاق في طرابلس وهو أسامة جويلى يحاول ضم المهاجرين غير الشرعيين لاستخدامهم كمقاتلين في طرابلس ولنقل الذخائر، لافتا إلى أن عناصر داعش يدخلون إلى طرابلس تحت غطاء الهجرة غير الشرعية.

