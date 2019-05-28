الوطنية للنفط: حريق مصحة النفط بغرغور بسبب قصف مباشر

طرابلس-العنوان

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن الحريق الذي اندلع في مبنى مصحة النفط بمنطقة غرغور يوم الجمعة الماضي كان نتيجة قصف مباشر استهدف المبنى.

وعبر بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت أشار المؤسسة إلى أن هذه النتيجة تم التوصل إليها بعد التحقيقات التي قام بها جهاز الأمن الداخلي فضلا عن ظهورها في تقرير المباحث الجنائية بعد فحص الحطام الموجود في المخزن المدمر، ويصنف عادة مثل هذا القصف جريمة حرب.

وأوضح البيان أن القصف لم ينتج عنه أي إصابات معربا في ذات الوقت عن القلق من محاولات تعريض حياة مرضى المصحة وموظفيها إلى الخطر وهو الأمر الذي يستوجب إجراء تحقيقات دولية ومقاضاة القائمين على القصف لأنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.

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