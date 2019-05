أكد آمر محور عين زارة جنوب طرابلس، اللواء فوزي المنصوري، أن الانسحاب أمر غير وارد نهائيا من معركة طرابلس، وما يردده إعلام الإخوان أكاذيب وشائعات.

وأشار آمر محور عين زارة، أن طائرات تابعة للكلية الجوية بمصراتة نفذت غارات على مواقع مدنية في ضواحي العاصمة طرابلس.

The post المنصوري: انسحاب الجيش من معركة طرابلس أمر غير وارد نهائيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية