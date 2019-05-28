طيران الوفاق يستهدف من جديد منازل المدنيين في قصر بن غشير

طرابلس-العنوان

واصل طيران المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، في ضربات جوية على منازل المدنيين في قصر بن غشير.

وأدت الضربات الجوية إلى إصابة عدد من البيوت وإحداث دمار جزئي بها، إضافة إلى إصابة عدد من السيارات.

هذا ولم تشر المعلومات حتى اللحظة إلى وقوع ضحايا جراء القصف.

وأظهرت صور متداولة على الانترنت تعرض عدد من المنازل للقصف الجوي في “حي الملجأ” في قصر بن غشير.

هذا وقال المركز الإعلامي لغرفة عملية الكرامة وإنه في انتظار معرفة ما أسفر عنه القصف “الهمجي الإجرامي” الذي يقتل ويروع الامنين والمدنيين.

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