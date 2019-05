“شكري” يبحث مع “بومبيو” مستجدات الأوضاع في ليبيا

تلقى سامح شكري وزير الخارجية المصري اتصالا تليفونياً من نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين حول مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والتباحُث حول الأوضاع الثنائية.

وأكد المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية ، أن الوزيرين تباحثا حول مجمل مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفِي مقدمتها الأوضاع في ليبيا.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال المرحلة القادمة والتنسيق بشأن مختلف الموضوعات التي تهم البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

