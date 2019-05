أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن ” هناك ضرب بالطيران من تنظيم الاخوان وعصابته المتسترة بحكومة الصخيرات غير الشرعية في قصر بن غشير “.

وأضاف المركز، أن ” الضربات أصابت عدد من البيوت الأمنة وفي انتظار معرفة ما اسفر عنه القصف الهمجي الاجرامي الذي يقتل ويروع الامنين والمدنيين”.

