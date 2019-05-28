الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الثلاثاء

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الثلاثاء أن الأجواء ستكون معتدلة على أغلب مناطق شمال ليبيا مع احتمال سقوط أمطار على بعض مناطق الشرق والوسط وبعض مناطق الجنوب.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على سرت و ابونجيم مع احتمال سقوط أمطار خفيفةوالرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إ لى معتدلة السرعة درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 25- 30)مْ وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة قد تصحبها سحب رعدية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (2 6-30)مْ بينما تكون مابين (36-40)مْعلى جالو والجغبوب ولا تتجاوز(25) مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة قد تصحبها سحب رعدية والرياح شمالية شرقية إلى متغي رة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (3 4- 39) مْ ولا تتجاوز يوم الغد (31)مْ على مناطق الجفرة.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على مناطق السرير وتازربو مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا مما تسبب قي إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (41- 44)مْ.

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