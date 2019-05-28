الكشف عن مساعي لإعادة بناء ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في بنغازي

كشف عضو تجمع وسط البلاد مفتاح الخشمي أن هناك مساعي جادة لإعادة بناء ضريح شيخ الشهداء عمر المختار، ضمن تصور جديد يحمل تجانساً ما بين البطل الشهيد وشهداء ثورة الكرامة.

وقال الخشمي في تصريحات نقلتها “وال” :”إن بلدية بنغازي سوف تشرع في صيانة منارة سيدي خريبيش الشهر المقبل، بحسب ما صرح به مدير مكتب المشروعات في البلدية أسامة الكزة في الأمسية الحوارية التي نظمها التجمع ضمن مهرجان سوق الحوت”.

وأوضح عضو تجمع وسط البلاد أن قيمة المشروع 1.331.373.230 مليون دينار ليبي وأن مدة الإنجاز أربعة أشهر.

وأشار الخشمي إلى أن الأمسية التي انتظمت الأحد، حضرها مندوب الأمم المتحدة محمد شمبش ومدير إدارة المشروعات في بلدية بنغازي أسامة الكزة ورئيس المجلس المحلي وسط البلاد يوسف الفارسي ومدير مستشفى الجمهورية فتحية العريبي ونشطاء في الشأن العام وعدد من سكان وسط البلاد.

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