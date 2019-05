أكدت منظمة الصحة العالمية أن حصيلة النزاع المسلح في طرابلس وصلت إلى 562 قتيلاً ، بينهم 40 مدنياً و 2855 جريحًا، من بينهم 106 مدني.

وأضافت المنظمة ، أن القتلى بينهم اثنين من العاملين الصحيين في سيارات الإسعاف توفوا الأسبوع الماضي”.

وأكدت المنظمة، أن الأشخاص الذين ينقذون الأرواح ليسوا هدفاً في المعارك والاقتتال”.

