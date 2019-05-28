الرعاية الصحية الأولية ببني وليد تحذر من نقص التطعيمات

حذر المكلف بالرعاية الصحية بني وليد جمعة احميد، من خطورة نقص التطعيمات وتجاهل الدولة والجهات ذات الإختصاص لهذا الأمر مما قد يؤدي إلى إصابة عدد كبير من الأطفال بعدة أمراض فتاكة.

وأكد احميد، أن التطعيمات المتوفرة بمكتب بني وليد هي تطعيمات المواليد المعروفة بتطعيمة أسبوع فقط ولاتكفي كل أطفال المدينة خصوصا وأن هناك عدد كبير من الأطفال النازحين داخل بنى وليد.

وفي السياق ذاته أكد مدير إدارة الخدمات الصحية سامي سلامة الوداني، أنه تم التواصل مع كل الجهات المختصة والمنظمات الدولية ولكن لم يكن هناك استجابة سريعة من قبلهم، لافتا إلى أن التواصل مستمر وبشكل يومي للحصول علي حق الأطفال.

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