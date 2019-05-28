تونس: إيقاف 5 سودانيين قرب الحدود الليبية

قال الجيش التونسي إن التشكيلات العسكريّة العاملة بقطاعي بنقردان وتطاوين تمكنت أمس الاثنين من إيقاف خمسة أشخاص، دون وثائق هويّة، من جنسيّة سودانيّة كانوا بصدد اجتياز الحدود خلسة باتجاه التراب الوطني.

وأضافت وزارة الدفاع التونسي في بلاغ لها أنه تمّ تسليم الموقوفين إلى وحدات الحرس الوطني بـ”الشوشة” و”سيدي التوي”، لإتمام الإجراءات القانونيّة في شأنهم.

يذكر أن العملية أسفرت أيضا عن حجز سيّارة تهريب دون لوحات منجميّة، عالقة بالساتر الترابي، وبتفتيشها تمّ العثور على 49500 علبة سجائر بقيمة تفوق 250 ألف دينار وقد تمّ تسليم المحجوز للمصالح الديوانيّة بتطاوين.

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