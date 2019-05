كشف عميد بلدية غات قوماني صالح عن استئناف الخطوط الجوية الليبية رحلاتها الأسبوع القادم بين مطاري معتيقة وغات الدوليين بواقع رحلتين أسبوعيا.

وأضاف صالح، أن عودة الرحلات جاءت بعد عقد عدد من اللقاءات جمعته مع عدد من المسؤولين بحكومة الوفاق ، وذلك بعد توقفها منذ بدء الأزمة الأمنية في العاصمة طرابلس.

The post عميد بلدية غات: استئناف الرحلات بين مطاري معيتيقة و غات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية