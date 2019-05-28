لجنة الخارجية بمجلس النواب تدعو المجتمع الدولي للفهم العميق للوضع في ليبيا

طبرق-العنوان

دعت لجنة الخارجية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى الفهم العميق والإحاطة لما يحدث على الأرض وعدم الانجرار للأحكام المتسرعة بشأن الأزمة الليبية.

كما حثّت اللجنة بعثة الأمم المتحدة إلى إجراء مراجعة شاملة لخططها وحصولها على الدعم الكامل من مجلس الأمن من أجل تنفيذ أي اتفاقات مستقبلية.

وفي السياق أعربت اللجنة عن بالغ استغرابها لما ورد في الإحاطة الأخيرة التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، وذلك لعدم ذكره لخلفيات وأسباب تحرك القوات المسلحة إلى طرابلس.

كما أعربت عن استغرابها من إغفال، غسان سلامة، لتعثر عمل البعثة وعدم شفافيته في الحديث عن نتائج عملها والمبالغة في تقدير النجاح وتقليل المخاطر التي تواجه العملية السياسية التي ترعاها البعثة.

وأشارت اللجنة إلى أنها حاولت مرارا التحذير من عواقب ذلك دون أن تلتفت البعثة إلى وجهات نظرها. وأوضحت اللجنة، أن المواجهات المسلحة في طرابلس العام الماضي كانت مؤشرًا لذلك التعثر.

وقالت اللجنة، “إن الترتيبات الأمنية التي جرى الاتفاق عليها منذ ثلاثة أعاوم في اتفاق الصخيرات لم يتم تنفيذها وأصبحت حكومة الوفاق ومؤسسات الدولة الليبية في مدينة طرابلس بيد مجموعات مسلحة تتحكم في موارد الليبيين والخدمات المقدمة إليهم”.

وأضافت، “وبدلا من اتخاذ موقف حازم تجاه ذلك انشغلت البعثة في حوار طويل غير واضح الأهداف بعيدًا عن جوهر المشكلة وهو أمن العاصمة ومؤسسات الدولة بها وتنفيذ بنود الاتفاق السياسي”.

ذكرت اللجنة، أن استمرار تلك الأوضاع في طرابلس هو ما دفع القوات المسلحة في النهاية لاتخاذ قرار بتحريرها من تلك المجموعات لتوفير الأمن والاستقرار.

وشددت اللجنة على أنه لا يمكن اجراء انتخابات لإنهاء المرحلة الحالية من دون توفير الأمن والاستقرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية