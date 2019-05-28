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بشار الجعفري: هناك دول تسهل انتقال المقاتلين من سوريا إلى ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أن هناك دول تساعد في انتقال المقاتلين من سوريا إلى ليبيا.

وتساءل الجعفري ، خلال كلمته في مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، “كيف يمكن انتقال المقاتلين من سوريا إلى ليبيا إلا بدعم من حكومات مستفيدة من ذلك؟!”

وأضاف الجعفري ، لقد حذرنا من انتقال المقاتلين إلى الدول المحيطة ، متسائلا هل عجز المجتمع الدولي عن تحديد الدول الداعمة للإرهاب”.

وأكمل الجعفري ، أن “بريطانيا وفرنسا وأمريكا ينتهجون فن خداع الدول وحماية الإرهابيين “.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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