بشار الجعفري: هناك دول تسهل انتقال المقاتلين من سوريا إلى ليبيا

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أن هناك دول تساعد في انتقال المقاتلين من سوريا إلى ليبيا.

وتساءل الجعفري ، خلال كلمته في مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، “كيف يمكن انتقال المقاتلين من سوريا إلى ليبيا إلا بدعم من حكومات مستفيدة من ذلك؟!”

وأضاف الجعفري ، لقد حذرنا من انتقال المقاتلين إلى الدول المحيطة ، متسائلا هل عجز المجتمع الدولي عن تحديد الدول الداعمة للإرهاب”.

وأكمل الجعفري ، أن “بريطانيا وفرنسا وأمريكا ينتهجون فن خداع الدول وحماية الإرهابيين “.

