مراسم تسليم واستلام بين رؤساء أقسام  قسمي الحيوان والفيزياء بكلية العلوم بجامعة بنغازي

بنغازي 28 مايو 2019 (وال) – تم يوم أمس الإثنين عملية تسليم واستلام رئاسة قسمي الفيزياء وعلم الحيوان، حيث قدم الدكتور رافع الزروق ، والدكتور جلال بوجواري، مهامها للدكتور سعيد العرفي، والدكتور حسين الحنجان، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجامعة الدكتور عزالدين الدرسي رقم 724، بشأن تكليف أعضاء هيئة تدريس بمهام وظيفية.

وقدم الشكر والتقدير والعرفان للدكتور رافع الزروق ، والدكتور جلال بوجواري على ما قدموه خلال فترة رئاستهم لأقسامهم خلال الفترة الماضية، متمنين التوفيق والسداد للدكتور سعيد العرفي، والدكتور حسين الجنجان في مهامهم الوظيفية الجديدة.( وال – بنغازي) س خ / ع ع

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