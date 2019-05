المحجوب: الإخوان يستغلون شباب مصراتة في كل الأزمات

قال المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش العميد خالد المحجوب ، إن الإخوان حاولوا مبكراً اللعب على وتر النسيج الاجتماعي وإثارة النعرات الجهوية.

وأضاف المحجوب، أن مدينة مصراتة يتم الزج بها في كل الأزمات التي يواجهها الإخوان عبر استخدام شبابها في حروبهم وقتلهم كما حاولوا أيضاً مع مدينة ترهونة و ورشفانة بإثارة النعرات القبلية بين أهالي المنطقتين.

وأكمل المحجوب، أن الجيش لن يتراجع عن أي موقف له في حربه ضد الجماعات الإسلامية ودخوله للعاصمة طرابلس.

