نواب تونسيون: موقف السياسية الخارجية لبلادنا تجاه الوضع في ليبيا سلبي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عن حركة مشروع تونس صلاح البرقاوي إنّ أقل ما يقال حول موقف السياسة الخارجية التونسية من الملف الليبي أنه موقف سلبي على إعتبار أنّ تونس معنية أكثر من غيرها بالوضع في ليبيا نظرًا لإرتباط عديد المصالح السياسية والاقتصادية بين البلدين.

البرقاوي أوضح في تصريح خاص لموقع “إرم نيوز” أمس الاثنين أنه كان على الدبلوماسية التونسية أن تكون على نفس المسافة من الطرفين المتنازعين في ليبيا ، لافتاً إلى أنّها اليوم منحازة إلى حكومة الوفاق فائز السراج ضدّ الجيش.

وبدوره، إعتبر عضو مجلس النواب عن الجبهة الشعبية مؤمن بالعانس في تصريح لذات الموقع أن تونس تفتقد لسياسة خارجية واضحة المعالم ، مؤكّدًا أن الدبلوماسية التونسية أصبحت رهينة للإملاءات الخارجية من جهة ولتوازنات داخلية تحكمها حركة النهضة الإسلامية من جهة أخرى، وفق قوله.

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