برلماني تونسي: الدولة التونسية منحازة لحكومة الوفاق ضد الجيش

أكد عضو مجلس النواب التونسي صلاح البرقاوي أن تونس معنية أكثر من غيرها بالوضع في ليبيا نظرًا لارتباط عديد المصالح السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وأضاف البرقاوي، أنه كان على الدبلوماسية التونسية أن تكون على نفس المسافة من الطرفين المتنازعين في ليبيا، لكنها اليوم منحازة إلى حكومة الوفاق فائز السراج ضدّ الجيش.

وأضاف البرقاوي، أن تونس تفتقد لسياسة خارجية واضحة المعالم ، مؤكّدًا أن الدبلوماسية التونسية أصبحت رهينة للإملاءات الخارجية من جهة ولتوازنات داخلية تحكمها حركة النهضة الإسلامية من جهة أخرى.

